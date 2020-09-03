Игорь Артамонов проверил медучреждения областного центра

Глава региона Игорь Артамонов в среду утром без предупреждения заехал в поликлинику №7 Липецка. Так он решил проверить жалобы жителей на работу медучреждения. «В последнее время получаю больше всего жалоб на большие очереди, невозможность записи к профильным специалистам. Решил проверить, как построена работа в поликлинике. Про мой приезд никто не знал, к нему не готовились», – сказал Игорь Артамонов.

Больших очередей глава региона в регистратуре не увидел, но в отделении педиатрии было много родителей с детьми, которые пришли за справками в детский сад. Игорь Артамонов пообщался с жителями и поинтересовался, что их не устраивает в поликлинике. Люди рассказали, что здесь не хватает педиатров, очень сложно попасть к узким специалистам, приходится записываться за две недели.

Игорь Артамонов поручил главному врачу Игорю Велокерезову подготовить отчет по загруженности каждого кабинета, план управления потоками пациентов и решения проблемы недостатка площадей и кадров.

«В поликлинике есть площади, не связанные с медициной. Седьмой этаж занимает бухгалтерия, есть конференц-зал, который используется раз в неделю. Люди просят построить новый корпус поликлиники. Но можно решить проблему нехватки площадей за счет оптимизации существующих площадей. Главный врач должен об этом подумать. Это обычная рационализация, повышение эффективности деятельности учреждения», – сказал Игорь Артамонов.

Дефицит кадров в поликлинике можно решить и с помощью программы «Губернаторский миллион» , сообщил глава региона. «Она продолжит свое действие, но будет расширена. Подумаем над тем, как применить программу для улучшения работы седьмой поликлиники. Миллион может быть направлен на повышение зарплаты узким специалистам, которых здесь не хватает», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Далее глава региона посетил Липецкую областную клиническую больницу, где оценил работу нового главного врача Глеба Гутевича. Он рассказал о направлениях развития медучреждения, кадровой политике, укомплектованности медиками. Планируется создание школы медицинских сестёр, центра компетенций, участие в проектах Росатома и Росздравнадзора ,создание медицинской информационной системы с единым сервером авторизации сотрудников, единым почтовым сервером, порталом самообразования, единой базой данных лечения и обследований.

Игорь Артамонов обозначил пути улучшения работы с пациентами. Один из них – массовое обучение сотрудников бережливым технологиям с сертификацией руководителей медучреждений. «Самый главной критерий работы медучреждения – ценность для пациента. Людей волнует скорость принятия медицинского решения, качество обслуживания, питание, вежливость персонала. Все эти вопросы надо решать. На следующей неделе врачи придут ко мне с готовыми предложениями», – отметил Игорь Артамонов.

Также Игорь Артамонов проверил, как идет ремонт областной поликлиники. Реконструкция здесь началась в мае после многочисленных обращений пациентов. Здесь делают перепланировку, расширяют зону регистратуры. Кроме того, оборудуют вентиляцию, обновят кабинеты. Пока на первом этаже идет ремонт, пациентов принимают на этажах выше. Реконструкция медучреждения позволит экономить время пациента и улучшить качество обслуживания. Применение бережливых технологий на практике будет строго контролироваться.