Глава региона Игорь Артамонов совершил рабочую поездку по поликлиникам Липецка, и проверил, как организована работа по вакцинации.

«Люди жалуются на очереди и даже отсутствие вакцины, хотя в регион ее поступает достаточно. Решил лично проверить, как организована работа регистратуры и прививочных кабинетов», – сказал Игорь Артамонов.

Первой глава региона посетил поликлинику №4, самую многочисленную в Липецке, к ней прикреплено около 55 тысяч человек. Заместитель главного врача рассказал Игорю Артамонову, что изменилось в медицинском учреждении, как организована работа недавно созданного стола справок для желающих сделать прививку от коронавируса.

Запись на вакцинацию ведется через сайт Госуслуги, ЕДС и при личном посещении поликлиники. Игорь Артамонов пообщался с посетителями и уточнил, какие трудности они испытывают при записи онлайн. Также в поликлинике есть проблемы с навигацией. Люди с трудом ориентируются в большом здании.

«Необходимо информировать людей. Главный врач должен начинать свой рабочий день с регистратуры и организовывать распределение потока пациентов. Книга жалоб и предложений оказалась спрятана в кабинетах. Последняя запись сделана в октябре 2020 года. Это недопустимо. Нужно, чтобы она была в открытом доступе, а персонал ходил и спрашивал у людей, что не устраивает их в работе поликлиникы и что стоит улучшить», – сказал Игорь Артамонов.

Также глава региона посетил поликлинику при Липецкой районной больнице на Сырском руднике и поликлинику №5 на улице Депутатская. Очередей в прививочные кабинеты нет. Как рассказали медики, ежедневно они вакцинируют в среднем 80 человек, организованы и мобильные бригады в торговые центры.

«Управлению здравоохранения предстоит большой объем работы. Мы должны уменьшить количество жалоб, исключить очереди на вакцинацию в поликлиниках. Главный врач должен постоянно следить за работой регистратуры, нужно помогать людям записываться к нужному специалисту и обучать пользоваться услугами онлайн», – подчеркнул Игорь Артамонов.

На сегодняшний день сделали прививку от коронавируса сделали 300 тысяч жителей области. 203 тысячи прошли полный курс вакцинации. По темпам иммунизации от COVID-19 Липецкая область – среди лидеров по стране. В регионе развернуты 36 стационарных пунктов вакцинации, созданы 46 мобильных бригад, работают 16 мобильных прививочных пунктов, в том числе семь в торгово-развлекательных центрах.