Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня проверил, как выполняются его поручения в медучреждениях. Глава региона посетил городскую больницу №4 «Липецк-Мед» и поликлинику в посёлке Матырский.

Свой объезд Игорь Артамонов начал с поликлиники четвёртой горбольницы Липецка. Она рассчитана на 1600 посещений в смену. В 2019 году медучреждение капитально отремонтировали. Регистратура стала открытой, появилась удобная и информативная навигация. Как сообщила главный врач больницы «Липецк-Мед» Юлия Агапова, активно внедряются бережливые технологии. Сейчас ведётся работа по модернизации сервера, что позволит перевести большой объём документации в электронный вид.

Игорь Артамонов отметил, что в поликлинике ответственно подошли к исполнению его поручений – в фойе и на каждом этаже разместили баннеры с телефонами главврача и горячей линии медучреждения, а также с указанием адресов электронной почты, по которой принимаются обращения. Юлия Агапова сообщила, что в среднем в месяц получает от пациентов около 150 звонков с вопросами, просьбами и предложениями.

«Все предложения наших пациентов мы используем для дальнейшего совершенствования своей работы», – пояснила главврач.

Глава региона подчеркнул, что одних только баннеров с информацией не достаточно – руководству необходимо эффективнее работать с персоналом. «Медработники должны внимательнее относиться к пациентам, ориентировать их, рассказывать, куда можно обратиться с жалобой или предложением. Это процесс небыстрый – нужно перестроить мышление медицинского персонала. Но положительные результаты уже есть, и мы эту работу продолжим. Я лично буду контролировать процесс», – сказал Игорь Артамонов.

В поликлинике посёлка Матырский руководитель Липецкой области также проверил, насколько доступны пациентам контакты главного врача и получают ли люди обратную связь от медиков. Главный врач медучреждения сообщил, что работа с посетителями поликлиники активно ведётся, в частности, по просьбам жителей Матырского в поликлинике открыли аптечный киоск.

«В региональной сфере здравоохранения уже многое изменилось в лучшую сторону, но в наших планах – дальнейшее улучшение сервиса в медучреждениях и ещё большая их модернизация. Особенно это касается детских поликлиник. За основу мы планируем взять опыт столицы – методологию, стандарты оснащения. Все возможности у нас для этого есть, будем развиваться», – подытожил Игорь Артамонов.