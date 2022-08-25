Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил Задонский район. В ходе рабочей поездки глава региона проверил, как выполняются его поручения и реализуются проекты по благоустройству города и муниципалитета.

Спортивная площадка «Северная» в Задонске обустроена по нацпроекту «Жильё и городская среда». В проект вложили свыше 15 млн рублей, учли все пожелания жителей. Теперь на месте, где раньше фактически был пустырь, есть мини-футбольное и баскетбольное поля, беговые и велодорожки, детская и спортивные зоны. Губернатор отметил, что при выполнении работ в Задонске с особым вниманием подошли к качеству. Спортобъекту уже почти год и за это время ни покрытие, ни инвентарь не вышли из строя при условии активной эксплуатации – площадка практически никогда не пустует, здесь занимаются взрослые и дети, родители гуляют с малышами.

«Отличный пример для других муниципалитетов. Все руководители районов и городов должны так же тщательно следить за качеством, особенно при реализации национальных проектов», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Детский сад №6 в Задонске по поручению губернатора практически отстроили заново. Из областного бюджета выделили 26 млн рублей на капремонт и 16 млн – на благоустройство территории. Заменили водопровод, обновили отопление, канализацию, электрику, отремонтировали кровлю, внутри дошкольное учреждение почти полностью переоснастили. От старого здания здесь остались только стены, их тоже привели в порядок, теперь у садика вентилируемый фасад.

Также Игорь Артамонов осмотрел территорию благоустроенного пляжа на реке Дон в районе заповедника «Галичья Гора». Проект реализован с применением областного гранта «Туризм». Здесь установлены 10 беседок и 10 подиумов для палатко-мест, территория ограждена, оборудована спасательная станция, подведены инженерные сети, расчищено речное дно, работает фуд-трак. Место популярное у туристов. В летний сезон его посещают несколько сотен человек в день, в том числе из других районов.

Игорь Артамонов обсудил с руководителем Задонского района Алексеем Щедровым проекты, которые будут реализованы в муниципалитете в ближайшее время, в том числе строительство новых очистных сооружений. На эти цели будет направлено около 700 млн рублей. Проектная документация готова.

В следующем году продолжится преображение Задонска. Город победил в конкурсе Минстроя России и получил 70 млн рублей на проект благоустройства набережной реки Тешевка. Здесь организуют вело и пешеходный маршруты, установят арт-объекты, обустроят площадки для русских народных игр и ландшафтную инсталляцию «Сад камней». Проект подготовлен с учётом пожеланий местных жителей.

«Кратно вырос уровень доверия населения к руководству района. В муниципалитете многое делается в благоустройстве, дорожном строительстве, развитии социальной сферы. Впереди очередные крупные проекты. Надеюсь, что к их реализации здесь подойдут так же ответственно», – отметил губернатор.