В регионе

Игорь Артамонов проверит ход строительства одной из крупнейших школ в Липецкой области

54 минуты назад

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своём телеграм-канале показал, как может выглядеть новая школа в Лебедяни. Цветовые решения фасада пока примерные, их готовы обсуждать с жителями.

Строительство учебного заведения уже началось. Рассчитанная на 1224 места школа станет одной из самых больших в регионе. Её возводят в рамках нацпроекта «Образование». Всего будет три корпуса – учебный, общественный и спортивный. На пришкольной территории разместится стадион.

Губернатор заявил, что ход работ будет контролировать лично и уже в ближайшие дни посетит стройплощадку. «Планирую посмотреть, как идёт процесс и поговорить с подрядчиком, от которого мы ждём чёткого соблюдения сроков строительства. В новую школу дети должны пойти уже в 2024 году», – прокомментировал губернатор.

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