Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провёл личный приём граждан. Встреча с жителями прошла в приёмной Президента РФ в Липецкой области.

Лариса Дружинина из Краснинского района обратилась с просьбой о строительстве газопровода в деревне Сапрычка. Игорь Артамонов сообщил, что голубое топливо в населённый пункт проведут в рамках региональной программы газификации до конца 2025 года.

Ирина Жучкова из Задонского района просила губернатора о высокоскоростном интернете в деревне Большое Панарино. Женщина объяснила, что доступ к сети необходим ей для удалённой работы, сыну-студенту — для учёбы. Также у Ирины Александровны появится возможность созваниваться по видеосвязи с дочерью, которая живёт на Чукотке. Отметим, в Липецкой области быстрый интернет есть во всех населённых пунктах численностью от 250 человек. В 2025 году планируется подключение к сети ещё 66 сёл с населением от 100 жителей, включая Большое Панарино.

Светлана Селищева из Воловского округа подняла проблему водоснабжения в селе Замарайки. В селе функционирует одна скважина с истёкшим сроком эксплуатации. Это создаёт перебои с водой не только у жителей, но и в школе, детском саду и ДК. Бесперебойным водоснабжением село планируют обеспечить до конца 2025 года.

Также в рамках приёма главы региона обсуждались вопросы обновления дорожной инфраструктуры и строительства спортивных объектов.

Игорь Артамонов подчеркнул, что личные приёмы — это не просто возможность услышать жителей, но и эффективно решать проблемы на местах. «Есть вопросы, которые требуют индивидуального подхода. Люди должны быть уверены, что получат помощь и поддержку в любой ситуации», — отметил губернатор.