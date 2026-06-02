Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провёл личный приём граждан. К главе региона обратились жители Лебедянского и Липецкого округов.

Жительница Липецкого округа Елизавета Фролова обратилась с просьбой заасфальтировать улицу Фрунзе в селе Троицкое. По её словам, в последнее время транспортный поток в населённом пункте вырос.

Жительница Лебедяни Татьяна Макарова попросила обустроить пешеходную зону на улице Воронежской. Ещё одно обращение из Лебедянского округа поступило от Ольги Дрожжиной. Она подняла вопрос о строительстве линии центрального водоснабжения в селе Волотово.

Все обращения губернатор взял под личный контроль. Профильным ведомствам и администрациям муниципалитетов поручено проработать решения и определить сроки выполнения работ.