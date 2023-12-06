Личный приём граждан провёл секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он рассмотрел обращения жителей по ряду социальных вопросов.

Жительница села Хрущевка, многодетная мама, попросила Игоря Артамонова помочь в получении компенсации затрат на газификацию жилья. Работы были выполнены в феврале 2023 года. В соответствии с законом обязательным условием для предоставления компенсации части расходов является обращение заявителя не позднее шести месяцев после выполнения работ. Однако женщина обратилась в соцзащиту позже, пропустив срок подачи необходимых для компенсации документов.

Обращение другой многодетной мамы касалось социальной выплаты на покупку школьной формы, она предоставляется один раз в два года, и спортивной формы – её выплачивают один раз в год. Жительница Липецка попросила Игоря Артамонова рассмотреть вариант единой выплаты на школьную и спортивную формы ежегодно в фиксированном размере. Также липчанка попросила рассмотреть возможность размещения сведений о выданном удостоверении многодетной семьи в электронном виде.

Игорь Артамонов дал поручение профильным ведомствам в ближайшее время решить вопрос с компенсацией затрат на газификацию дома многодетной семьи из резервного фонда правительства Липецкой области. Регион включился в пилотный проект по реализации электронных удостоверений многодетной семьи, которое позволит всегда держать его под рукой в личном кабинете «Госуслуг». Вопрос с социальными выплатами на школьную и спортивную формы также взяли в работу.

«Личные приёмы, письменные обращения, запросы в соцсетях – всё это очень важно для выстраивания нашей работы. Во-первых, жители получают помощь и поддержку, во-вторых, мы анализируем обращения, структурируем и на этой основе выявляем актуальные для региона проблемы, которые требуют незамедлительного решения», – сказал Игорь Артамонов после приёма граждан.