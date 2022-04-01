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Игорь Артамонов провёл очередное заседание антитеррористической комиссии в Липецкой области

28 минут назад
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Состоялось очередное заседание антитеррористической комиссии в Липецкой области. Оно прошло под председательством руководителя региона Игоря Артамонова. Были рассмотрены вопросы антитеррористической защищенности объектов здравоохранения и топливно-энергетического комплекса Липецкой области на соответствие требованиям законодательства и рекомендациям федеральных органов исполнительной власти в установленной сфере деятельности.

На заседании также подведены итоги деятельности уполномоченных исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления региона по исполнению Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы.

Заседание проведено в расширенном составе. В нем приняли участие федеральный инспектор по Липецкой области, прокурор Липецкой области, заместители главы администрации Липецкой области, руководители исполнительных органов государственной власти области и в режиме видеоконференцсвязи главы муниципальных образований.

«Главная задача органов власти – обеспечить безопасность жителей региона», – подчеркнул глава области Игорь Артамонов. Соответствующие поручения даны руководителям органов исполнительной власти и местного самоуправления. Выработанные на заседании меры по указанным вопросам взяты на особый контроль.

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