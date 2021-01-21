Ход прививочной кампании в Липецкой области сегодня обсудили на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, которое провёл глава региона Игорь Артамонов.

Как рассказал главный санитарный врач Владимир Бондарев, ситуация с количеством заболевшими немного стабилизировалась, но в зоне риска по-прежнему остаются люди старшего возраста. Главная задача сейчас – провести вакцинацию населения против COVID-19 и сделать ее доступной для жителей области.

«Заболеваемость не снизится, если не делать прививку. В регион поступило более 18,5 тысячи доз вакцины. Мы планируем выйти на уровень в 2-2,5 тысячи прививок в сутки. Главные врачи поликлиник, главы районов и городов должны правильно организовать работу по доставке вакцины. Прививку можно будет сделать в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах, других медицинских организациях. Жителей нужно проинформировать о массовой прививочной кампании», – сказал Игорь Артамонов.

До конца февраля в регион завезут еще около 50 тысяч доз. Вакцина хранится в морозильных камерах при температуре -18 градусов, ампулы в специальных термобоксах из ГУЗ «Липецкая областная станция переливания крови» доставляют в поликлиники. Одна ампула рассчитана на пять доз. Вакцинация проходит в два этапа, с периодичностью в 21 день.

Прививку от COVID-19 в городских поликлиниках могут получить все желающие граждане с 18 лет бесплатно по полису ОМС. Записаться на вакцинацию можно через Единую диспетчерскую службу по телефону 8-800-450-48-48. Первыми прививаются люди, входящие в группы риска: медицинские работники, учителя, представители силовых структур.