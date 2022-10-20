Оперативный штаб по исполнению Указа Президента РФ создан в Липецкой области. Сегодня состоялось первое заседание под председательством губернатора Игоря Артамонова. Были определены первоочередные задачи на период действия в регионе уровня повышенной готовности.

В ближайшее время в регионе проверят критически важную инфраструктуру и возьмут её под усиленную охрану. Проанализируют и при необходимости скорректируют мобилизационный план. Приведут в надлежащее состояние укрытия и организуют учения по гражданской обороне. Военнослужащих, как и прежде, обеспечат всем необходимым, всестороннюю поддержку окажут их семьям.

«Хочу подчеркнуть, что для жителей региона никаких ограничений не вводится и пока не предвидится. Речь идёт о подготовительно-проверочной работе, которую мы должны провести в соответствии с указом Президента России», – прокомментировал Игорь Артамонов.