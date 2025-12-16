Игорь Артамонов провёл приём граждан по вопросам улучшения инфраструктуры для жизни

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провел личный прием граждан в Приемной Президента РФ в региональном правительстве. Вопросы касались улучшения инфраструктуры для жизни в населенных пунктах. Так, жительница усманского села Красное сообщила, что есть проблемы с Интернетом, хотя село не удалённое – буквально в нескольких километрах от Усмани. Там проживает больше 350 человек, много молодежи. Игорь Артамонов сообщил, что работы проведут в рамках регионального проекта «Цифровизация сельских поселений».

Два вопроса касались дорожного сообщения. Сельчанам из Добринского округа необходимо освещение на дороге из Березнеговатки до Демшинки протяженностью 7,53 километра. Жители Краснинского округа пожаловались на состояние автомобильной дороги Ищеино – Верхнее Брусланово, чья длина больше девяти километров. По этой артерии ходит школьный автобус, а жители едут на работу в Лебедянь. Решения по этим вопросам будут предложены.

В селе Вислая Поляна Тербунского округа есть проблема с водоснабжением части села, где живет много людей старшего возраста. Вода там требует особой очистки от примесей железа. На башне, снабжающей ресурсом эту часть населенного пункта, работы уже начались, сообщил Игорь Артамонов. Еще один вопрос касался школы №50 в Липецке. Зданию больше 50 лет и ему требуется ремонт. Соответствующие работы в рамках модернизации школьных систем образования запланированы на 2026 год.

Личный прием Игорь Артамонов проводит по поручению Президента России Владимира Путина. «Личные приемы граждан помогают разобраться с вопросами, которые волнуют жителей и требуют индивидуального подхода», – отметил Игорь Артамонов.