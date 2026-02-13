Игорь Артамонов провёл приём граждан в Приёмной Президента РФ

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провел очередной личный прием граждан в Приемной Президента РФ в Липецкой области. В этот раз вопросы липчан касались здравоохранения, улучшения инфраструктуры для жизни, а также сферы образования.

Ельчанка поблагодарила губернатора за то, что в школе №17 имени Т.Н. Хренникова начался капитальный ремонт. В рамках проводимых работ она предложила перенести столовую на первый этаж. Сейчас столовая и актовый зал находятся в одном помещении на втором этаже.

Личный прием Игорь Артамонов проводит по поручению Президента России Владимира Путина. «Некоторые вопросы требуют особого подхода. Разобраться с ними в индивидуальном порядке позволяют личные приемы граждан, которые в Липецкой области проводятся регулярно», – отметил Игорь Артамонов.