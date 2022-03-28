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Игорь Артамонов провёл рабочее совещание по организации питания в школах и детских садах

27 минут назад
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Организация питания в школах и детских садах стала темой рабочего совещания, которое провёл глава региона Игорь Артамонов. Представители профильных ведомств сообщили об активизации взаимодействия с операторами и поставщиками питания в новых условиях.

«Необходимо проанализировать рынок и возможных поставщиков. Операторы могут рассмотреть возможность закупки продуктов у местных производителей, а мы сможем выбрать ответственные и добросовестные компании. Все нормативы по качеству и наполнению меню должны строго соблюдаться», — сказал Игорь Артамонов.

Обеспечение школьников и дошкольников полноценным горячим питанием нуждается в постоянном совершенствовании, отмечалось на рабочем совещании. В регионе постоянно ведут работу по улучшению качества школьного питания. Это и мониторинг блюд, которыми кормят липецких учеников, и взаимодействие с родителями школьников, и анкетирование самих учеников. Удовлетворенность детей и родителей школьным меню выросла. Эта работа должна продолжаться, отметил Игорь Артамонов.

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