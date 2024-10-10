Губернатор Липецкой области встретился с Евгением Боровских. Ранее глава Ельца был избран на второй срок и сегодня, 10 октября, официально вступил в должность.

«Евгений Вячеславович — опытный и результативный руководитель, чьи достижения в предыдущий период получили заслуженную оценку. Рад, что депутаты поддержали его стремление продолжить работу на благо Ельца и его жителей», — комментирует Игорь Артамонов в своём телеграм-канале.

Глава региона отметил, что за предыдущий срок Евгением Боровских проделан большой объём работ. Отремонтированы Каракумский и Аргамаченский мосты, реконструирована улица Коммунаров, завершено благоустройство Петровского парка, сквера Пушкина а также других мест отдыха горожан. Капитально отремонтированы школы №5 и №24, готовится к сдаче ещё одна — №8. Стоматология в Ельце вышла на новый уровень после переезда поликлиники в другое здание на ул. Костенко, которое полностью обновили.

Игорь Артамонов поручил Евгению Боровских взять на особый контроль вопросы экономического развития, демографической устойчивости и создания условий для развития молодёжи. «Среди приоритетных проектов — создание молодёжного центра на базе бывшего кинотеатра «Луч» и завершение строительства нового ФОКа», — отмечает губернатор.