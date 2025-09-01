Игорь Артамонов провёл совещание по безопасности дорожного движения

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудил с профильными ведомствами меры по снижению аварийности на дорогах региона. В ходе совещания было отмечено, что за последние 10 лет удалось достичь значительного снижения числа погибших в ДТП, однако текущие показатели свидетельствуют о необходимости продолжения системной работы в этом направлении.

В рамках усиления контроля дорожной безопасности в регионе продолжают внедряться современные технологии. Модернизированные передвижные комплексы теперь фиксируют не только превышение скорости, но и использование телефона за рулем, выезд на встречную полосу, а также непристегнутые ремни безопасности.

«За 7 месяцев сумма штрафов составила 595 млн рублей. Это доказывает эффективность работы, но и показывает масштаб проблем. Посмотрите статистику: 1596 человек управляли автомобилем в состоянии опьянения. Больше 720 тысяч случаев превышения скорости», – сообщил губернатор.

Особое внимание Игорь Артамонов обратил на нарушения, когда пешеходам не предоставляли дорогу. Таких за семь месяцев в регионе зафиксировано больше 4700.

«Со следующей недели дети пойдут в школу – автомобилистам нужно быть предельно внимательными. За этим будем особо следить»,– подчеркнул глава региона.