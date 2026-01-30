Игорь Артамонов провёл совещание по масштабному ремонту 36 школ области в 2026 году

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провёл рабочее совещание, посвящённое одному из ключевых проектов года – комплексному ремонту 36 образовательных организаций региона. Это самая масштабная программа обновления школьной инфраструктуры за последние годы, на реализацию которой в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» будет направлено больше 3 млрд рублей.

Особенностью программы является её беспрецедентный объём и сложность. В ряде учреждений высокий износ инженерных сетей и конструкций, что потребует практически полного восстановления.

Губернатор подчеркнул, что впервые одновременно регион будет выполнять такой объём ремонт в школах и поставил задачу постоянно и пристально контролировать ход работ.

«Контролировать ремонт нужно с первого и до последнего дня. Директора и руководители муниципалитетов и главные на площадках. Не смотрители, а хозяева, которые обязаны добиваться безупречного качества. Объектов много. Работы над ошибками не будет», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Отдельное внимание на совещании было уделено вовлечению в процесс школьных коллективов, учеников и родителей. Губернатор призвал учесть их предложения при формировании проектов ремонтов и создании новых функциональных пространств. В качестве положительного примера была приведена школа №51 в Липецке, где в прошлом году по инициативе учащихся в рекреациях были обустроены зоны для творчества, общения и даже установлено пианино.

В 2026 году в этой же школе пройдёт ремонт здания начальных классов, и сейчас прорабатывается идея создания специального адаптационного пространства для первоклассников с участием психологов.