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Игорь Артамонов провёл совещание по обеспечению безопасности информационных ресурсов Липецкой области

41 минута назад
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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов провёл совещание по обеспечению безопасности информационных ресурсов Липецкой области. Об этом он поделился в своем Телеграм-канале.

«Вопрос в наши дни актуальный как никогда.

Обсудили с коллегами, курирующими эту сферу, результаты проведённой модернизации. О работе отчитался руководитель областного управления цифрового развития Станислав Корниенко. Его ведомство добилось снижения рисков возникновения компьютерных инцидентов, вызываемых воздействием вредоносного программного обеспечения. За два последних года удалось повысить эффективность своевременного обнаружения и нейтрализации компьютерных атак.

Поручил усилить работу в сфере кибербезопасности и держать её на постоянном контроле», — написал Игорь Артамонов.

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