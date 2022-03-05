Подготовка к возможному весеннему паводку обсуждалась сегодня на совещании, которое провёл глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. В настоящее время половодье в регионе ещё не вступило в активную фазу, а метеоусловия способствуют положительному развитию ситуации. Уточненный прогноз будет подготовлен к 10 марта. Однако уже сейчас разрабатываются все возможные сценарии.

Проведено обследование местности. По данным ГУ МЧС России по Липецкой области, в зоне возможного риска подтопления в регионе находятся 248 приусадебных участков, 12 отрезков дорог и два моста в муниципалитетах. На этих территориях ведётся разъяснительная работа с населением.

На совещании сообщалось, что вскрытие рек в Липецкой области ожидается в конце марта-начале апреля. Все необходимые средства для мониторинга ситуации и оказания помощи населению у спасателей есть. «Какими бы ни были прогнозы, мы должны быть готовы к любому развитию событий. Обязательно должна быть проведена работа с жителями», – подчеркнул Игорь Артамонов.