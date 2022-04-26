Бессмертный полк, парад, праздничные концерты, партизанский забег и не только состоятся в Липецкой области 9 мая. Детали празднования 77 годовщины Победы в Великой отечественной войне обсудили участники совещания, которое провёл глава региона Игорь Артамонов.

«День Победы – великий праздник, важный для каждого жителя региона и нашей великой страны. Необходимо со всей ответственностью подойти к организации торжеств, достойно отдать дань памяти героям, отстоящим независимость Родины, и с глубоким уважением поздравить наших ветеранов, перед которыми мы в неоплатном долгу», – подчеркнул руководитель области.

Торжественный парад в Липецке состоится на площади Победы. Будут приглашены ветераны, участие примут первые лица области и города. Затем начнётся шествие Бессмертного полка. Впервые за два года оно пройдёт в привычном формате. До этого из-за пандемии коронавируса акция проходила онлайн. 9 мая жители Липецкой области вместе со всей страной выйдут на улицы городов и сёл с портретами родных фронтовиков. В ходе совещания было решено поддержать граждан, желающих в Бессмертном полку пронести фотографии российских военнослужащих, погибших в ходе специальной операции на Украине.

Для тех ветеранов, которым в силу возраста тяжело присутствовать на параде, устроят торжества во дворах, где они живут. Мини-парад пройдёт во дворе прославленного ветерана Андрея Самсонова. Строем пройдёт военный оркестр Липецкого авиацентра. С поздравлениями выступят творческие коллективы.

Накануне Дня Победы, вечером 8 мая, в Липецке состоится первый в истории региона «Ночной партизанский забег». Участвовать будет тысяча человек. Событие состоится в память о 136 Героях Советского союза родом из Липецкой области, имена которых будут увековечены на лентах подарочных медалей.

Праздничный забег пройдёт 8 мая и в Ельце. Акцию назвали «За Победу!». Участники пронесут знамя Победы по улицам Города воинской славы. Также в этот день в Ельце пройдёт автопробег «Спасибо деду за Победу!».