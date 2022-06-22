Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провел совещание с руководителями частных охранных предприятий региона. На встрече также присутствовали представители прокуратуры, Росгвардии, налоговой службы, Фонда социального страхования и государственной инспекции труда. Обсуждались вопросы оформления трудовых отношений и уровня заработной платы работников частных охранных предприятий.

В результате проведённого анализа было выявлено значительное количество нарушений, высокая доля теневой занятости ЧОП области, рассказал заместитель губернатора Сергей Курбатов. По данным Росгвардии сотрудникам ЧОП выдано 3, 8 тысяч карточек, при этом данные Фонда социального страхования показывают, что среднесписочная численность сотрудников охранных предприятий составляет 2, 1 тыс. человек. Также существенные отклонения отмечаются при сравнении количества охраняемых объектов и численности сотрудников. В перечне ЧОП, с которыми заключены госконтракты, количество заявленных объектов под охрану значительно превышает число сотрудников охранного предприятия.

«Охранные предприятия — это не просто бизнес, но и общественная безопасность, безопасность наших детей. Работающие без оформления трудового договора сотрудники не могут оформить больничный, официально получить отпуск, пособие. Все это приводит к низкому уровню оказания услуг, зачастую халатности и безнаказанности сотрудников. Призываем вас привести в соответствие с законом вашу деятельность. Перед нами стоят задачи по созданию прозрачных, равных и конкурентных условий ведения бизнеса, повышению доходов населения. и мы будем их решать. Люди должны получать белую зарплату и быть социально защищёнными», — отметил Игорь Артамонов.

Губернатор поручил тщательно проанализировать работу ЧОП. В рамках новых подходов к обеспечению охраны общеобразовательных школ важно уделять особое внимание не только условиям труда и уровню профессиональной подготовки сотрудников ЧОП, но и обращать внимание на то, кто трудится в таких предприятиях, насколько они готовы быстро и грамотно реагировать на возникающие проблемные ситуации.