Под руководством главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова состоялось совещание с ведущими застройщиками региона. Обсуждались итоги работы строительной отрасли в 2020 году и перспективы её развития.

Исполняющий обязанности начальника управления строительства и архитектуры Липецкой области Антон Болгов, говоря о результатах прошедшего года, отметил, что все муниципалитеты успешно выполнили намеченный план по вводу жилья, преодолев планку в 107% к заданию на год.

«Липецкие строители стараются каждый год превосходить самих себя. В этом году перед ними снова стоят серьёзные задачи по вводу жилья. Со своей задачей вы справляетесь, что отмечается в федеральном центре. Поэтому нам, как одним из лидеров в строительной отрасли, представляются выгодные проекты для поддержки строительной отрасли. Такой помощью мы должны активно и грамотно пользоваться. И здесь важна командная работа: застройщиков, руководителей муниципалитетов и ведомственных управлений», – отметил Игорь Артамонов.

Глава региона обратил внимание участников совещания на новую программу поддержки в виде механизма инфраструктурных облигаций. Наш регион вошёл в число субъектов-пилотов, где будет реализован этот финансовый продукт. Его суть в том, что за счёт выпуска облигаций в регионы предоставляются займы со ставкой 3-3,5% для строительства инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры.

Благодаря участию в реализации федеральной программы стимулирования развития жилищного строительства национального проекта «Жильё и городская среда» Липецкая область вошла в число 12 субъектов, отмеченных профильным министерством. Уже введены в эксплуатацию инженерные сети по дополнительному финансированию в микрорайоне «Северо-Восточный» города Грязи, завершено строительство сетей в селе Юсово Чаплыгинского района. Также построена новая школа в микрорайоне Европейский Липецка, которая рассчитана на 800 мест. В 2021-2024 годах в регионе планируется построить 44 объекта за счёт федеральных средств общим объёмом более 3,4 млрд рублей.

В ходе совещания было отмечено, что жители Липецкой области предпочитают покупать готовое индивидуальное жильё. Уже есть пример, когда липецкий застройщик успешно реализовал свои дома при помощи возникшего спроса на такой продукт как сельская ипотека. В 2020 году банками было выдано 574 кредита на 1 млрд рублей. В первом квартале 2021 года оформлено уже 245 кредитов на сумму в 424 млн рублей.

Руководитель региона призвал строителей эффективнее использовать имеющиеся механизмы, чтобы ускорить темпы реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В 2020 году было расселено 10,2 тысячи квадратных метров, что в 3,5 раза больше, чем годом раннее. Всего в Липецкой области будет расселено 114 тысяч квадратных метров. В ближайшие пять лет из аварийного жилья переедут около семи тысяч человек. Этапы программы будут реализовываться на территории шести городов. Большая часть квадратных метров по переселению приходится на Липецк. В областном центре сейчас продолжается строительство многоэтажного дома для 350 переселенцев. В Лебедяни началось возведение трёх многоквартирных домов для 220 человек.