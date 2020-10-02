Игорь Артамонов провёл совещание в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне

Совещание в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне состоялось сегодня в администрации Липецкой области. Оно прошло под председательством главы региона Игоря Артамонова. Обсуждался ряд вопросов. В частности, готовность системы оповещения, порядок проведения эвакуации населения, состояние гражданской обороны в регионе.

Руководитель Липецкой области подчеркнул, что вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций необходимо уделять пристальное внимание.

«Повышение уровня безопасности населения – общая задача, которую необходимо решать с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», – сказал Игорь Артамонов.

В преддверии Дня гражданской обороны Липецкая область принимает участие во Всероссийской штабной тренировке. Задействованы Главное управление МЧС России по Липецкой области, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и спасательные службы, в том числе все силы и средства муниципальных образований. Всего группировка сил и средств гражданской обороны области составила более двух тысяч человек и более 360 единиц техники.

В ходе тренировки проводится отработка вопросов организации управления, проверка готовности и слаженности действий органов власти, сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и гражданской обороны всех уровней. Проверяются пункты временного размещения населения и готовность резервных источников электропитания. Тренировки проводятся во всех муниципальных образованиях Липецкой области.