Игорь Артамонов провёл встречу с генеральным директором ПАО «Квадра»

Глава администрации Липецкой области сегодня провёл встречу с генеральным директором ПАО «Квадра» Семёном Сазоновым. Беседа прошла в формате видеоконференцсвязи. Обсуждались наиболее острые вопросы взаимодействия ресурсоснабжающей организации с населением региона.

Игорь Артамонов подчеркнул, что у жителей Липецкой области много нареканий к работе компании: плохо отрабатываются жалобы, не проводится разъяснительная работа относительно повышения тарифов.

«Очень много обращений и жалоб, которые касаются работы «Квадры». Это в первую очередь счета, недотопы, перетопы и так далее. Мы настаиваем на том, что компании необходимо перестраивать работу с жителями. Понимаем, что «Квадра» частная организация, для которой важна прибыль. Но не нужно забывать, что население должно получать качественные услуги», – сказал Игорь Артамонов.

Руководитель липецкого филиала «Квадры» сообщил, что компания уже начала менять формат работы с обращениями жителей. Создан личный кабинет клиентов, жалобы и обращения принимаются в мессенджерах, на следующей неделе запустят страницу в социальной сети Инстаграм.

Игорь Артамонов предложил «Квадре» сотрудничать с Единой диспетчерской службой региона, активнее освещать свою деятельность в средствах массовой информации и предоставлять регулярные отчёты о проделанной работе по отработке жалоб. Генеральный директор ресурсоснабжающей организации поддержал предложения руководителя Липецкой области.

«Сотрудничество с ЕДС не представляет для нас никакой сложности. Мы обязательно это сделаем. Не будет проблем и с отчётностью. Мы услышали вашу критику в наш адрес, определили ответственных лиц, которые будут постоянно взаимодействовать с администрацией Липецкой области», – сказал Семён Сазонов.

Также обсуждалась подготовка к предстоящему отопительному сезону. На сегодняшний день «Квадра» выполнила уже больше половины намеченных работ. Игорь Артамонов подчеркнул, что проводить подготовку необходимо не только своевременно, но и качественно, чтобы зимой на тепловых сетях не происходили аварии, а в квартирах липчан не было недотопов и перетопов.

«Мы договорились о более эффективном взаимодействии. Если наши предложения не будут поддержаны – будем принимать меры, переходить в судебную плоскость. Мы не раз заявляли, что будем оказывать жителям региона юридическую поддержку в судах с «Квадрой», – заявил Игорь Артамонов.