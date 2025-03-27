Игорь Артамонов провёл встречу с главой военно-гражданской администрации Харьковской области Виталием Ганчевым

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провёл рабочую встречу с главой Военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталием Ганчевым. Основной темой стали вопросы поддержки харьковчан, вынужденно покинувших свои дома и прибывших в регион.

Виталий Ганчев отметил, что в липецких пунктах временного размещения для харьковчан созданы комфортные условия. «Наши люди обеспечены всем необходимым: жильём, медицинской помощью, местами в школах и детских садах. Однако остаются точечные трудности, особенно в сфере трудоустройства. Как правило, это связано с отсутствием документов», — подчеркнул руководитель ВГА. Он добавил, что цель рабочей поездки возглавляемой им делегации в Липецкую область — проанализировать спектр имеющихся вопросов и совместно с региональным правительством найти пути их решения.

В свою очередь Игорь Артамонов выразил готовность региона к дальнейшему сотрудничеству. «Мы прекрасно понимаем, как тяжело уже несколько лет быть вдали от родного дома. Мы готовы работать индивидуально с каждой семьёй, решая конкретные вопросы. Особенно ценна для нас обратная связь от харьковской делегации», — отметил Игорь Артамонов.

Помимо пунктов временного размещения, харьковчане познакомились с работой региональных МФЦ и других социальных служб. По словам представителей делегации, они планируют продолжить тесное сотрудничество с регионом после освобождения Харьковской области и внедрять у себя успешные липецкие практики в области цифрового развития.