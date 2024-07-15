Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провёл встречу с предпринимателями, ведущими бизнес на территории региона. Обсуждались вопросы развития компаний, получение мер господдержки и новые маркетинговые стратегии.

Сергей Качановский – социальный предприниматель. Его компания «Алвис», производящая гофрокартонную тару и упаковочный материал, тесно сотрудничает и помогает волонтёрам специальной военной операции, а также благотворительным организациям региона. Планирует подавать заявку на получение гранта «Социальный» от центра «Мой бизнес».

Ксения Ермолова открыла небольшой швейный цех в 2023 году. Производит продукцию для своего и других брендов женской одежды. Сейчас в цехе трудятся пять человек, бизнесвумен планирует расшить штат до 15 человек и открыть новый в Грязях. Игорь Артамонов посоветовал Ксении Ермоловой обратиться за поддержкой в Фонд малого и среднего предпринимательства Липецкой области.

Один из учредителей фирмы «Термо-Контраст» Александр Соколов рассказал, что компания специализируется на производстве лакокрасочных материалов премиального качества. В месяц выпускают до 15 тонн продукции. В покупателях – местные строительные компании. «Термо-Контраст» работает над новыми формулами краски и планирует полностью заменить зарубежное сырьё отечественным. Александр Соколов заявил о намерении расширить производство, в том числе используя заёмные средства Липецкого областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства.

Фирма Алексея Кофанова «Автотекстиль» производит автомобильные коврики. Продукция реализуется преимущественно через маркет-плейсы. Предприниматель хочет увеличить штат сотрудников с 13 до 100 человек, расширить географию поставок. Сейчас Кофанов обучается в акселерационной программе «Экспортный форсаж» на площадке Липецкого центра поддержки экспорта.

«Нашим предпринимателям доступен широкий спектр мер государственной и региональной поддержки. Это финансовая помощь, консультационные услуги, образовательные программы и другое. Эти меры направлены на развитие их бизнеса и создание новых рабочих мест, они являются нашим вкладом в развитие экономики региона», – подытожил встречу глава Липецкой области.