Общество Экономика

Игорь Артамонов провёл встречу с представителем компании «Сюкден»

12 минут назад
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Группа компаний «Сюкден» подтвердила, что собирается продолжать деятельность в Липецкой области. Об этом сегодня главе региона Игорю Артамонову сообщил финансовый директор компании Глеб Тихомиров. В частности, он отметил, что сотрудникам продолжат повышать заработную плату.

«С начала текущего года мы уже увеличили зарплату на пятнадцать процентов, также ввели бесплатное питание для сотрудников, компенсируя им затраты на обеды», – сообщил Глеб Тихомиров.

«Сюкден» – один из ведущих производителей сахара в России. Компания занимается сельским хозяйством, переработкой и дистрибуцией. В беседе с руководителем Липецкой области Глеб Тихомиров подчеркнул, что запасов сахара достаточно. Более того, по словам представителя «Сюкдена», в этом сезоне урожай свёклы прогнозируется выше прошлогоднего, так как сейчас для этого складываются благоприятные погодные условия.

«Липецкая область – регион с развитым агропромышленным комплексом, открытый для сотрудничества, заинтересованный во взаимодействии с компаниями, гарантирующими нашим сельским жителям рабочие места и достойную заработную плату. Мы готовы обсуждать любые вопросы и дальнейшие перспективы нашей совместной работы», – подытожил глава региона Игорь Артамонов.

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