Игорь Артамонов провёл заседание антитеррористической комиссии Липецкой области

В администрации Липецкой области сегодня состоялось заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона. Оно прошло под председательством Игоря Артамонова. Обсуждалась подготовка учебных заведений к началу учебного года и избирательных участков к единому дню голосования, который назначен на 13 сентября текущего года.

Игорь Артамонов подчеркнул, что безопасности в учебных заведениях должно уделяться пристальное внимание, а количество антитеррористических тренировок в школах региона необходимо увеличить. «Тренировки в школах нужно проводить как можно чаще, чтобы и у учителей, и у учеников выработался чёткий алгоритм действий на случай террористической угрозы», – сказал Игорь Артамонов.

В ходе заседания были выработаны дополнительные меры по повышению антитеррористической защищенности образовательных организаций в новом учебном году и предупреждению террористических актов и экстремистских проявлений на территории Липецкой области в период подготовки и проведения единого дня голосования.

Также был рассмотрен вопрос о работе на региональном уровне по реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы.