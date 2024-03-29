Совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба состоялось в правительстве Липецкой области. Оно прошло под председательством губернатора региона Игоря Артамонова. Обсуждались меры, которые необходимо принять для выявления и нейтрализации террористических угроз, усиления антитеррористической защищённости социальных учреждений, объектов транспортной инфраструктуры и мест с массовым пребыванием людей.

Губернатор подчеркнул, что необходимо усилить профилактическую работу с жителями. Особенно учитывая, что участились случаи склонения подростков к терроризму путём анонимной рассылки в социальных сетях и мессенджерах.

«Тревожно, что пытаются вовлечь в противоправную деятельность детей. Первоочередная задача сейчас – провести беседы в школах с детьми и их родителями», – отметил губернатор.

Также на заседании отмечалось, что в этом году в регионе выделено больше 70 миллионов рублей на усиление антитеррористической защищённости детских лагерей. Как сообщили в областном управлении образования и науки, к летнему отдыху всё будет готово.