Важность актуализации программы капитального ремонта многоквартирных домов обсудили участники Общественного совета по ЖКХ. Его провёл руководитель региона Игорь Артамонов.

Как сообщил исполняющий обязанности генерального директора ФКР Липецкой области Виктор Петров, при формировании программы до 2022 года распределение МКД по срокам проведения работ осуществлялось на основании данных о годе ввода в эксплуатацию дома или о дате последнего проведённого комплексного капремонта. При этом отсутствовали сведения о техническом состоянии, что привело к некорректному определению сроков ремонта. К тому же у жильцов есть возможность переноса сроков капремонта на более раннее время на основании постановления администрации Липецкой области № 341. Между тем, по словам специалистов, занимающихся экспертизой и проектированием зданий, по 15 процентам домов перенос сроков капремонта был не нужен.

В целях реализации региональной программы капитального ремонта и конкретизации сроков проведения работ в 2021 году Фондом были внесены изменения в Закон Липецкой области № 211-ОЗ. Они позволили скорректировать программу и запланировать работы в тех домах, где это необходимо в первую очередь. Распределение домов по срокам проведения работ теперь проводится согласно критериям очередности. При их применении учитываются такие показатели, как техническое состояние, год постройки или дата последнего ремонта, готовность к капитальному ремонту (наличие протокола общего собрания, проектной или иной документации), собираемость взносов.

Для эффективного исполнения программы капитального ремонта за счёт средств областного бюджета было проведено обследование технического состояния и оценка износа общедомового имущества 363 многоквартирных домов. Выявили 13 многоэтажек, находящихся в аварийном состоянии, 300 зданий, где инженерные сети находятся в работоспособном состоянии и капитальный ремонт может быть выполнен в более поздний период.

В 50 домах, включая 19 общежитий, установлена необходимость проведения работ в первоочередном порядке в 2022 году. На эти цели из областного бюджета выделено 350 млн рублей, что позволит избежать перехода этих зданий в статус аварийных, и позволит сэкономить около 5,4 млрд рублей, требуемых на расселение жителей.

Выступая на общественном совете, профессор кафедры металлоконструкций ЛГТУ Виталий Зверев предложил в помощь Фонду капремонта выстроить более продуктивное сотрудничество с вузом. В частности, рассмотреть возможность привлечения будущих строителей к техническому мониторингу в качестве прохождения ими летней практики или подготовки курсовых и дипломных работ.

Глава региона поручил проработать данный вопрос и провести дополнительную встречу с представителями Липецкого техуниверситета. «Это очень своевременное предложение. Такие кадры сегодня нужны региону. Необходимо увеличивать количество студентов востребованных специальностей, которые в перспективе пойдут работать в областную сферу ЖКХ», – подчеркнул Игорь Артамонов.