Тербунский район за девять месяцев 2023 года продемонстрировал лучший в регионе показатель по работе с обращениями в рамках проекта «Бизнес-куратор». Рейтинг был представлен на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции в Липецкой области. Оно прошло под председательством губернатора Игоря Артамонова.

Проект «Бизнес-куратор» запущен в Липецкой области в 2021 году региональным управлением экономического развития и центром «Мой бизнес». Предприниматели могут получить помощь и консультации по разным вопросам: мерам поддержки и механизмах их получения, технологическому присоединению сетей, организации подъезда к объектам, согласованию архитектурного облика. Бизнес-куратор помогает организовать межведомственное взаимодействие. Наивысший балл за обработку обращений по итогам девяти месяцев получил Тербунский район.

Как сообщил заместитель губернатора региона Сергей Курбатов, по объёму инвестиций на душу населения в Липецкой области сейчас лидирует Елецкий район. Этот показатель достигнут без учёта новых резидентов ОЭЗ «Липецк». По динамике объёма инвестиций растущие показатели демонстрируют Краснинский, Задонский, Воловский, Грязинский, Усманский районы.

Игорь Артамонов положительно отметил работу глав муниципалитетов, подчеркнув при этом, что необходимо уделить особе внимание подготовке кадров для действующих и потенциальных инвесторов.

«В Липецкую область приходят компании с высокотехнологичными инновационными производствами и их волнует кадровый вопрос. Мы уже начали перестраивать процесс обучения в учебных заведениях и готовить кадры под заказчика. Мы видим, что районы нашего региона интересны бизнесу для размещения и расширения своих предприятий. Прошу глав муниципалитетов активнее включаться в процесс. Причём обеспечивать трудовыми ресурсами необходимо компании, которые платят высокую зарплату и не в конверте. За этим нужно пристальнее следить», – подчеркнул губернатор.

Начальник управления инвестиций и инноваций Евгения Локтионова рассказала о том, как ведётся работа по внедрению регионального инвестиционного стандарта. Теперь инвестстандарт будет у каждого муниципалитета.