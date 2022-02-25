Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня провёл заседание антитеррористической комиссии. Обсуждались вопросы обеспечения безопасности на территории региона. Было принято решение об ужесточении контроля исполнения планов по предотвращению террористических угроз. Для дальнейшего обеспечения безопасности будет введён ряд мер на объектах транспортной, промышленной и энергетической инфраструктур.

После заседания глава региона встретился с журналистами областных СМИ и подчеркнул, что обстановка на территории Липецкой области остаётся стабильной, комплексная безопасность жителей обеспечена в полном объёме.

«Органы исполнительной власти и все учреждения работают в штатном режиме. В регионе сформирован запас лекарств, продуктов питания, топлива. Без сбоев работают финансовые организации», – прокомментировал Игорь Артамонов.