Игорь Артамонов рассказал Иреку Файзуллину о развитии сферы ЖКХ в Липецкой области

Липецкая область использует все доступные меры поддержки для модернизации сферы ЖКХ. Это подчеркнул губернатор региона Игорь Артамонов в ходе встречи с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным.

Отмечалось, что регион демонстрирует значительные успехи в развитии коммунальной инфраструктуры и благоустройстве общественных пространств. Так, например, благодаря участию в программе «Стимул» в регионе проложено более 150 километров новых сетей водоснабжения и водоотведения, в том числе в новых крупных микрорайонах Липецка и Ельца – Взлётном и Чёрной слободе.

«Мы делаем всё, чтобы города и сёла региона становились комфортнее. Наша задача – обеспечить жителей качественными коммунальными услугами и современной инфраструктурой», – отметил губернатор Липецкой области.

Регион получил высокую оценку от Минстроя РФ за досрочное завершение программы по расселению домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

«Больше семи тысяч человек переехали в новые квартиры. С этого года по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» будем дальше расселять аварийный жилфонд.

Также при поддержке Минстроя России за последние шесть лет в Липецкой области благоустроили больше 850 общественных пространств. Среди самых ярких примеров можно отметить набережную реки Дон в Данкове, Тяпкину гору в Лебедяни, парк «Доброберег» в Грязях, «Тешев парк» в Задонске, набережную и аллею Басова в Усмани, сквер Пушкина в Ельце, площадь Октябрьской революции в Чаплыгине.

«Эти преобразования сделали города региона не только более более красивыми, комфортными для жизни и привлекательными для туристов», – подытожил губернатор.