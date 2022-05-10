Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, как наш регион помогает восстанавливать Донбасс. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале. Он написал, что поздравил с Днём Победы руководителя Володарского района. Этот муниципалитет находится на Юго-Западе ДНР, и много раз переходил из рук в руки. По нему идёт транспортный коридор из Донецка в Мариуполь.

Сейчас в районе работает команда липчан. В неё вошли управленцы и отраслевики, компетентные в вопросах восстановления систем жизнеобеспечения. Игорь Артамонов отметил, что Липецкая область стала одним из немногих регионов, чьи представители были направлены в освобождённые районы для организации нормальной жизни.

«Это не только большая честь, но и огромная ответственность, – подчеркнул Игорь Артамонов. – Первоочередная задача сейчас – восстановить работу систем жизнеобеспечения, электро- и водоснабжения в районе».

Также руководитель Липецкой области и глава Володарского района обсудили вопрос возобновления работы школ в районе. Сейчас многие дети не учатся из-за того, что школьный транспорт выведен из строя и требует ремонта. С предприятиями нашего региона прорабатываются варианты поставки запчастей и тяжёлой техники. Кроме того, сегодня из нашего региона в Володарский район была отправлена первая машина с грузом медикаментов, стройматериалов, насосов и ГСМ.

В своём сообщении Игорь Артамонов добавил, что в День Победы наша делегация приняла участие в праздничном митинге. Липчане возложили цветы к могиле Неизвестного солдата и поздравили с праздником ветеранов Володарского района.