В канун Дня местного самоуправления в Липецкой области прошёл съезд муниципалитетов. Губернатор Игорь Артамонов рассказал о предварительных результатах работы на посту. 77% обещаний уже воплощены в жизнь. Это 1879 проектов в разных районах области, в том числе 38 построенных и 37 отремонтированных поликлиник, больниц, ФАПов, 21 построенная и 111 отремонтированных школ и детских садов, 15 построенных и 93 отремонтированных учреждений культуры, 103 новых и 557 отремонтированных дорог. В 2024 году в планах реализовать до 90% предвыборных обещаний.

Игорь Артамонов подчеркнул, что более 1000 задач были решены правительством региона дополнительно, вне рамок обещаний, по просьбам жителей. В этом списке — самые разные социальные объекты, такие как физкультурно-оздоровительные комплексы в Липецке и Волово, Елецкая школа борьбы, капитальный ремонт общеобразовательных школ в Становом и Долгоруково. Благоустройство Тяпкиной горы в Лебедяни также было выполнено по пожеланиям жителей. С 2019 года ведется работа по строительству и модернизации коммунальных сетей, всего 377 километров. Треть из них — в 2023 году, для региона это рекорд. Новые трубы появились во всех районах области, в том числе в новых микрорайонах.

Игорь Артамонов поблагодарил за работу глав районов и сельских поселений. Лучшие из них получили областные награды.

«Работа с людьми и для людей — главный принцип в местном самоуправлении. Вы ежедневно отвечаете на десятки просьб, решаете самые насущные вопросы. Ваша работа напрямую касается каждого жителя региона и всегда на виду. Я благодарю вас за отзывчивость, активность и неравнодушие. Впереди еще очень много проектов и дел», — сказал собравшимся Игорь Артамонов.