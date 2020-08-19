Игорь Артамонов рассказал о борьбе с недобросовестными подрядчиками

Работу с недобросовестными подрядчиками и реализацию национальных проектов обсудили сегодня участники заседания президиума администрации Липецкой области. Оно прошло под председательством главы региона. Игорь Артамонов подчеркнул, что в регионе ведётся постоянный контроль исполнения нацпроектов.

«Практически по всем направлениям реализации национальных проектов наш регион один из лучших в России. Проблемы имеются только на уровне муниципалитетов. Мы всё проанализировали – по недобросовестным подрядчикам готовятся обращения в прокуратуру. Также будем задавать вопросы главам районов. Возможно, будут приняты кадровые решения», – заявил Игорь Артамонов.

О том, как исполняются задачи национальных проектов в Липецкой области, рассказал заместитель главы администрации Липецкой области Илья Тузов. Он сообщил, что по национальному проекту «Жильё и городская среда» в 2020 году в регионе планируется построить 1 млн 341 тысячу квадратных метров жилья. На сегодняшний день план выполнен на 43%. В текущем году Липецкая область намерена снова перевыполнить показатель по благоустройству территорий. Вместо запланированных 117 объектов будут сданы 157. На данный момент готовы 76 объектов.





Также в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в 2020 году будет расселено 10,55 тысячи квадратных метров аварийного жилья. На данный момент приобретены готовые жилые помещения, ведётся работа по оформлению договоров мены с жителями. На эти цели регион получил средства Фонда содействия реформированию ЖКХ в размере 417,6 млн рублей.

На исполнение задач национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году направлено 4,91 млрд рублей. В течение текущего года должно быть отремонтировано 295 километров дорог. Сегодня приняты в эксплуатацию после ремонта более 60 километров региональных трасс.

По национальному проекту «Демография» в области возводятся дошкольные учреждения. В этом году будут достроены и сданы три детских сада в Липецке и один в Хлевном. Строятся физкультурно-оздоровительные комплексы в Долгоруково и в областном центре. В рамках нацпроекта «Образование» на территории региона строятся новые школы: в селе Пятницкое Измалковского района и в микрорайоне Европейский Липецка. Строительство домов культуры в селе Дубовое Чаплыгинского района и в селе Хмелинец Задонского района ведётся в рамках нацпроекта «Культура». Объекты должны быть сданы в ноябре. В Тербунах по нацпроекту «Экология» строится новый водозабор, который обеспечит качественным и бесперебойным водоснабжением весь райцентр и предприятия особой экономической зоны.

В ходе заседания президиума обсуждалась работа с подрядчиками. В регионе действует реестр недобросовестных компаний. В него вносятся организации, которые не выполняют свои обязательства, уклоняются от подписания контракта после проведения аукциона. Глав региона подчеркнул, что этой меры недостаточно. По словам Игоря Артамонова необходимо увеличивать размер штрафных санкций по отношению к недобросовестным подрядчикам.

«Мы успешно сотрудничаем с правоохранительными органами. У нас уже есть успешный опыт, когда прокуратурой было вынесено решение о наложении серьёзного многомиллионного штрафа. В перспективе мы будем активнее применять эту практику», – прокомментировал Игорь Артамонов.