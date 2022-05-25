Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня поблагодарил липецких строителей и блок администрации, курирующий эту сферу, за хорошую работу и отличные показатели. О достижениях отрасли руководитель региона рассказал в своём ежегодном отчёте перед жителями.

В 2021 году Липецкая область заняла первое место по доступности жилья и стала второй в Центральном федеральном округе по жилищному строительству. «В прошлом году Липецкая область получила хорошую оценку на федеральном уровне. Будем стараться удерживать свои позиции и продолжать работать над развитием данной сферы», – сказал Игорь Артамонов.

Руководитель области добавил, что в регионе фактически полностью закрыт вопрос обманутых дольщиков. Удалось найти решение, в том числе, по недостроенному дому на 50 лет НЛМК в Липецке, где ситуация была почти безнадёжной, но благодаря содействию областной власти дольщики получили выплаты.

Активно строится жильё для переселенцев из ветхого и аварийного фонда. В 2021 году в новые квартиры в регионе расселено 1300 человек. Программу по переселению планируют завершить досрочно. До 2025 года получить ключи должны более 4,5 тысячи человек.