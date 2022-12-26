Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сегодня провёл заседание регионального оперштаба. Обсуждались меры по обеспечению безопасности в период продолжительных новогодних выходных.

В ходе заседания сообщалось, что в регионе проведена проверка необходимых сил и средств, а также сформированы графики дежурств всех служб и ведомств. На время праздников будет усилена работа по обеспечению безопасности на объектах социально значимой инфраструктуры, в том числе на вокзалах.

Как подчеркнул Игорь Артамонов, в этом году не планируется проведение масштабных праздничных гуляний и салютов. «В этом году без массовых торжеств и большого салюта. Но это не значит, что мы отменяем праздник. Каждый для себя решает сам, как отмечать. Со стороны регионального правительства, районных, городских и сельских администраций никаких фейерверков не будет. Жителям мы не запрещаем. Только убедительно прошу – давайте делать это безопасно, с соблюдением всех мер предосторожности», – подчеркнул губернатор в своём телеграм-канале.

Игорь Артамонов добавил, что, несмотря на отказ региона от массовых новогодних торжеств, охране общественного порядка в праздники будет уделено особое внимание.

«Понимаем, что многие по традиции пойдут к главным городским и районным ёлкам. В новогоднюю ночь в местах возможного массового скопления людей усилим охрану общественного порядка», – сообщил губернатор.

Кроме того 7 января, когда православные верующие отмечают праздник Рождества Христова, сотрудники регионального МЧС будут дежурить в 213 храмах региона.