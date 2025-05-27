Игорь Артамонов рассказал о мерах поддержки участников СВО и их семей на заседании Совета при Полпреде Президента РФ в ЦФО

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в заседании Совета при Полномочном представителе Президента России в ЦФО Игоре Щёголеве. Были рассмотрены вопросы поддержки участников СВО и их семей, комплексной реабилитации и социальной адаптации участников спецоперации.

Сейчас в регионе действует больше 50 мер поддержки для бойцов и их родных – от единовременной выплаты военнослужащему, который ушёл за ленточку, до льготного питания в школах и путёвок в лагерь для детей. Одна из последних мер поддержки — льготная газификация жилья для бойцов, которые служат не только в зоне СВО, но и на приграничных территориях.

Когда боец возвращается, с ним начинает работать социальный координатор липецкого филиала фонда «Защитники Отечества». Проводят анкетирование, фиксируют состояние здоровья, навыки, опыт. Затем подключают службу занятости — её специалисты консультируют прямо в фонде. В настоящее время трудоустроено 584 человека.

Для каждого ветерана строится индивидуальная модель карьерной траектории. Кто-то готов работать сразу — ему подбирают вакансии, помогают переобучиться или открыть бизнес. С теми, кто восстанавливается, работают через центры реабилитации. Потом — через ассоциацию ветеранов, психологов, соцработников.

«Гордимся ребятами, которые теперь помогают другим. Например, Алексей Попадьин, несмотря на ранение, трудится в нашем фонде — помогает ребятам как раз с трудоустройством. А Роман Балашов, ветеран СВО, после программы «Время героев» стал нашим вице-губернатором: курирует вопросы спорта, молодёжной политики и мобилизационной подготовки», – добавил Игорь Артамонов.

Также на заседании говорили о деятельности Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия ЦФО – итогах за 2024 и планах на текущий год.