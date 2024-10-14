Больше миллиарда рублей в этом году направлено на ремонт больниц и поликлиник в Липецкой области. Работы ведутся в нескольких муниципалитетах. Губернатор региона Игорь Артамонов проверил, как продвигаются работы в четырёх медучреждениях Липецка.

«Капремонт поликлиник продвигается. Детская на Пушкина почти готова – надо доработать с цветовыми решениями и можно завозить мебель. Вторая и четвёртая – очень большие, делаются поэтапно, результат уже видно. На Соколе коллеги хорошо подошли к делу – решили вопрос с благоустройством прилегающей территории и объединились с ФКР, чтобы сразу отремонтировать пятиэтажку, где расположена поликлиника», – отметил губернатор.

Игорь Артамонов подчеркнул, что необходимо продолжать модернизацию лечебных заведений в регионе.

«Программа по ремонту медучреждений в этом году большая. Есть планы по её продолжению. Лучшие практики по работе с подрядчиками, выбору стройматериалов, оснащению кабинетов будем использовать в дальнейшей работе», – сказал глава региона.

Также губернатор посетил стройплощадку новой поликлиники в Елецком микрорайоне.Медучреждение возводится с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита. Здание будет рассчитано на 600 взрослых и 200 детских посещений в день. Работы на объекте вошли в завершающую стадию.