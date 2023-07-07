Пилотный проект по строительству модульных корпусов в детских лагерях Липецкая область планирует масштабировать. Об этом сегодня рассказал губернатор региона Игорь Артамонов в ходе посещения лагеря «Берёзка», где в этом году были построены два модульных здания.

«Березка» стала одним из 15 лагерей страны, где запущен пилотный проект по строительству специальных быстровозводимых конструкций. Быстровозводимые модули изготовлены из современных материалов по всем санитарным и пожарным нормам. Каждый корпус рассчитан на 45 человек, что значительно увеличило пропускную способность лагеря.

В домиках есть тёплый пол. В каждой комнате свой санузел, четыре кровати, тумбочки и шкаф. Созданы условия для отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья. Территорию вокруг благоустроили, обновили спортивные площадки. Сейчас в «Берёзке» вторая смена, кроме липчан здесь отдыхают 10 детей из Белгородской области. В августе сюда приедут 100 детей из Володарского района ДНР.

Игорь Артамонов посмотрел корпуса, поговорил с детьми – подростки поделились восторженными отзывами. По итогам посещения лагеря губернатор рассказал о дальнейших планах по реализации подобных проектов в регионе. «Возводить такие модули мы начали одними из первых в стране. Всего 15 регионов в пилотном проекте. Считаю опыт удачным. Хотим попробовать строить по такой технологии школы в маленьких сёлах. Такой опыт уже есть в Московской области. Будем обсуждать с профильным министерством», – прокомментировал губернатор.

Перенимать опыт липчан уже приезжали коллеги из восьми регионов – Воронежской, Тамбовской, Архангельской, Рязанской и других областей, а также делегация Минпросвещения России. С его представителями обсуждались вопросы дальнейшего участия в таких конкурсах. В целом по стране возведено 49 жилых модулей в 26 лагерях.