Игорь Артамонов рассказал о поддержке предпринимателей на бизнес-конференции

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выступил на «Альфа Конфе» — событии, которое объединило предпринимателей региона. Среди спикеров были Дмитрий Сендеров — директор группы STRONG, автор рекламных стратегий и книг; Юлия Ракова — преподаватель НИУ ВШЭ, эксперт по стратегическому и цифровому маркетингу; Оскар Конюхов — руководитель экспедиционного штаба Фёдора Конюхова; Седа Каспарова — основатель проекта «Голос Может», спикер TEDx и Skolkovo.

Игорь Артамонов рассказал о развитии малого и среднего бизнеса в области, обозначил ключевые достижения, актуальные вызовы и системные меры поддержки, которые помогают предпринимателям расти даже в непростых экономических условиях. Губернатор отметил, что промышленность и АПК остаются драйверами развития Липецкой области. Регион занимает 5-е место в России по объёму производства сельхозпродукции на душу населения — в 2025 году рост составил 113,2%. Объём экспорта продукции за пять лет вырос в 1,5 раза.

В сфере промышленности Липецкая область входит в тройку лидеров в Центральном федеральном округе и занимает 10-е место в стране по объёму отгруженной продукции на душу населения. Регион улучшил позиции в Национальном рейтинге инвестклимата, а ОЭЗ «Липецк» два года подряд становится лучшей в стране.

Губернатор подчеркнул, что сектор МСП вносит весомый вклад в экономику области. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 41,8 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства — это исторический максимум. В этой сфере занято 190,6 тысячи человек — каждый третий житель области. Доля малого и среднего бизнеса в налоговых поступлениях в бюджет составляет 23%.

В своём выступлении Игорь Артамонов не обошёл стороной и сложности, с которыми сталкиваются предприниматели. Среди основных вызовов он назвал высокую ключевую ставку и рост фискальной нагрузки. Эти факторы требуют от бизнеса дополнительной гибкости и эффективности, а от власти — усиления мер поддержки. Игорь Артамонов также отметил, что один из главных инструментов помощи бизнесу в области — Региональный центр компетенций.

«Он занимается сопровождением предпринимательских команд, обучением работе с нейросетями, внедрением искусственного интеллекта в государственных органах, а также оптимизацией процессов и повышением производительности труда. На сегодняшний день в области реализовано 54 проекта в сфере ИИ. И бизнес может пользоваться этими инструментами», — сказал Игорь Артамонов.

Особое внимание в докладе было уделено образовательным программам для предпринимателей. Регион предлагает широкий спектр курсов и интенсивов. Для предпринимателей, только начинающих свой путь, создан чат-бот «Бизнес-патронаж». Сервис предоставляет персонального куратора от центра «Мой бизнес», информационную поддержку о мероприятиях, сервисах и мерах поддержки, а также консультации и обратную связь.

Чат-бот ориентирован на шесть категорий предпринимателей: ветераны СВО, молодёжь, начинающие предприниматели старше 35 лет, ремесленники, социальные предприниматели и представители креативных индустрий. Для облегчения старта предпринимательской деятельности в регионе разработаны 52 готовые бизнес-концепции, из которых 29 — специально для участников СВО. Среди них — животноводство, выращивание салата, разведение коз, выращивание микрозелени, производство шампиньонов, пчеловодство и выращивание садовой клубники.

Также в Липецкой области действует программа наставничества «Бизнес-наставник 48». В неё вовлечён 51 наставник. Это успешные молодые предприниматели, эксперты креативных индустрий, специалисты в области ИИ и социальные предприниматели. Более 300 предпринимателей уже получили наставника, сформировано 110 пар «наставник — предприниматель».

Для оперативного решения проблем предпринимателей в регионе работает институт «Бизнес-куратор» на уровне заместителей глав муниципальных округов. Кураторы выполняют три ключевые функции: единое окно для приёма обращений, функции инвестиционного уполномоченного, а также предупреждение и решение проблемных ситуаций. На сегодняшний день обработано более 2100 обращений, 99% из них получили положительную оценку заявителей.

Также в регионе действует 19 отраслевых рабочих групп при Координационном совете по развитию МСП. Более 60% состава — представители бизнес-сообществ, функционирует 20 отраслевых чатов, в которые вовлечено более 2000 предпринимателей. В работе участвуют 12 бизнес-объединений, включая 8 региональных.

Отдельное внимание в выступлении было уделено борьбе с теневой занятостью. Губернатор подчеркнул, что честный бизнес — это сильный регион. За пять лет легализовано 17 тысяч работников, дополнительный НДФЛ в бюджет составил 2 млрд рублей только в 2025 году.

В завершение своего выступления Игорь Артамонов поблагодарил предпринимательское сообщество за вклад в развитие региона и подчеркнул: «Вместе мы строим будущее Липецкой области».