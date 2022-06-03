Посевная кампания завершена в Липецкой области. В этом году весенний сев проходил в непростых условиях из-за сложностей с логистикой, но все трудности были оперативно решены, сообщили в региональном управлении сельского хозяйства.

В этом году липецкие аграрии прогнозируют хороший урожай зерновых. Состояние посевов проверил губернатор Игорь Артамонов. Глава региона и руководитель областного управления сельского хозяйства Олег Долгих посетили одно из хозяйств в Елецком районе, осмотрели поля озимой пшеницы и обсудили прогнозы на урожай. Почти 100% озимых в хорошем состоянии, что при благоприятных погодных условиях положительно скажется на урожайности.

«Виды на урожай в этом году хорошие. Мы очень рассчитываем, что будет большой урожай и что наше сельское хозяйство ещё больше укрепится, появятся дополнительные возможности вкладывать средства в обновление техники и развитие села», – прокомментировал губернатор.

В этом году липецкие аграрии посеяли более 168 тысяч гектаров яровой пшеницы, 170 тысяч гектаров ячменя, свыше 78 тысяч гектаров кукурузы на зерно, более пяти тысяч гектаров гречихи. Всего яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами занято 449,5 тысячи гектаров.

Увеличены посевные площади под сахарной свёклой, овощами открытого грунта и картофелем. Под «второй хлеб» в организованном секторе производства в текущем году отведено 5,7 тысячи гектаров, что на 200 гектаров больше уровня прошлого года. При этом на 80% площадей картофель будет выращиваться на орошении. Овощи в сельхозпредприятиях и К(Ф)Х размещены на 656 гектарах – увеличение на 10%. Площадь сева под сахарной свёклой составила 125 тысяч гектаров. Это на 15% больше, чем в 2021 году.

Масличные культуры заняли 380 тысяч гектаров, при этом площадь под coей увеличилась почти на 40% и составила 125 тысяч гектаров. Это вызвано как повышенным спросом на эту культуру, так и планируемым пуском в текущем году нового завода по переработке семян масличных в Елецком районе.

Однолетними травами, кукурузой на силос и кормовой свёклой в Липецкой области засеяно 31,5 тысяч гектаров. Озимые культуры в прошлом году были размещены на 370 тысячах гектаров, около 25 тысяч гектаров занимают многолетние травы. Вся посевная площадь в 2022 году в регионе составила 1,4 млн гектаров.