Липецкая область выполнит все задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим. Об этом сегодня заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, открывая сессию регионального парламента. Он подчеркнул, что полностью поддерживает решение Президента России.

«Других вариантов у нашей страны, очевидно, нет. Красную линию Запад давно перешёл. Мы вынуждены обороняться. Я надеюсь, что все мы, включая депутатский корпус, одинаково поддерживаем это решение», – сказал Игорь Артамонов.

Руководитель региона напомнил, что Липецкая область уже сформировала артиллерийский батальон имени Ивана Флёрова, а липецкие лётчики доблестно выполняют боевые задачи. Губернатор отметил, что регион продолжит помогать в восстановлении освобождённых территорий. Сейчас команда Липецкой области работает в Володарском районе ДНР и в Мариуполе.

В завершение своего выступления, Игорь Артамонов обратился к парламентариям с просьбой оказать поддержку военкоматам в проведении частичной мобилизации и в разъяснительной работе среди жителей региона.