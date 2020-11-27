Игорь Артамонов рассказал о расширении географии полетов из Липецкого аэропорта

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что региональная власть работает над расширением географии полётов из Липецкого аэропорта.

“Первый шаг сделан: Росавиация одобрила субсидии на 6 маршрутов из Липецка на 2021 год. Санкт-Петербург, Казань и курорты — Анапа, Симферополь (Крым), Минводы, Сочи”, – поделился губернатор новостью в своем Инстаграме.

“Липецкий аэропорт на 100% готов к приёму межрегиональных рейсов. И технические условия, и квалификация специалистов – всё соответствует требованиям. Сейчас ведутся переговоры с авиакомпаниями. По результатам станут понятны окончательный список маршрутов, расписание и цены на билеты. Буду держать вас в курсе”, – добавил Игорь Артамонов.