Игорь Артамонов рассказал о расширении спектра услуг центров «Мои Документы»

Глава администрации Липецкой области сегодня посетил центр «Мои Документы» в Липецке. Игорь Артамонов проверил, как предоставляются услуги соцзащиты, которые теперь можно получить в МФЦ. Сейчас это одни из самых востребованных запросов. Чтобы ускорить процесс обслуживания населения на этой неделе штат липецкого офиса усилили пятью специалистами, работающими по профилю социальной защиты.

Всего центры «Мои Документы» Липецкой области предоставляют более 400 услуг различных ведомств. В перспективе через МФЦ можно будет найти работу — здесь будут обслуживаться клиенты службы занятости.

Игорь Артамонов подчеркнул, что спектр услуг, предоставляемых в МФЦ, необходимо расширять.

«Мы хотим передать сюда все госуслуги, потому что здесь созданы условия для этого: есть стандарт обслуживания, работают подготовленные люди, хорошее оснащение. Постараемся максимально ускорить этот процесс», — прокомментировал Игорь Артамонов.

При этом руководитель региона отметил, что должно совершенствоваться и качество оказания услуг, а ведомствам, сотрудничающим с МФЦ, необходимо активнее переходить на электронный документооборот. «Уровень обслуживания населения необходимо повышать. Клиенты должны получать услуги быстро и комфортно», — подчеркнул Игорь Артамонов.

Директор ОБУ «УМФЦ Липецкой области» Галина Кукушкина рассказала, что для ускорения процесса обслуживания населения сейчас разрабатывается проект, который позволит не тратить время на сканирование и копирование бумаг в многофункциональных центрах. От населения планируют принимать фотографии документов.