Детский лагерь «Прометей» совсем скоро примет первых постояльцев. На новогодних каникулах здесь смогут отдохнуть около 600 школьников Липецкой области. Для них подготовили 7 из 12 жилых корпусов, медпункт, столовую, актовый зал и технопарк. Полностью обновить «Прометей», которой теперь находится в собственности региона, планируют за несколько лет. Он станет самым крупным детским лагерем в ЦФО. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в ходе пресс-конференции по подведению итогов 2022 года.

Текущий год в сфере образования отметился и другими приятными событиями. Было приобретено 50 новых школьных автобусов, капитально отремонтировано 32 школы и 16 детских садов. В городе Грязи открыли современную школу на 800 учеников. Стоимость работ составила 1,2 млрд рублей. В учреждении сделаны несколько бассейнов, лаборатории, кабинеты технологии с современным оборудованием, в которых планируется заниматься ранней профориентацией детей.

В Лебедяни в этом году построили новый корпус на 500 учеников, а в следующем году – возьмутся за возведение ещё одной школы, в которой смогут обучаться более тысячи детей. Все обновленные учреждения отвечают современным техническим требованиям и оснащены по всем правилам.

«Не все учебные заведения удаётся отремонтировать и довести до современных норм в сжатые сроки, но эта работа обязательно будет вестись дальше. Кроме того, в этом году мы запустили пилотный проект по строительству спортплощадок на территории школ. Выбор школ определялся путём голосования жителей, то есть где учащиеся и их родители проявили большую заинтересованность, там и появились спортобъекты», – отметил Игорь Артамонов.

К концу 2022 года в регионе достроят корпус школы в посёлке Ключ Жизни Елецкого района, ясли в посёлке Солидарность этого же муниципалитета и детский сад в селе Доброе. К слову, со следующего года молодым воспитателям детских садов, логопедам, психологам и дефектологам, устроившимся на работу в течение года после получения диплома, в Липецкой области начнут предоставлять единовременную выплату в размере 120 тысяч рублей.