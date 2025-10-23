Игорь Артамонов рассказал о цифровизации липецкой медицины на конгрессе «Национальное здравоохранение — 2025»

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выступил на пленарной сессии VI Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение — 2025», где обсуждались перспективы развития российской медицины до 2040 года. Модератором сессии был Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он отметил Липецкую область за строительство новой поликлиники в Елецком микрорайоне областного центра.

«Липецкая область зашла в коллаборацию медицинского и пациентского сообществ, по сути дела формируя современную систему здравоохранения как раз с предиктивной моделью. Одна из новых поликлиник (прим. — в Елецком микрорайоне Липецка), которую мы посетили, произвела на меня впечатление не просто новыми стенами, а технологиями, заложенными ещё на этапе проектирования — так называемый принцип «quality by design». Учли всё, включая вопросы ментального, эмоционального здоровья пациента, сделав эту поликлинику настолько красивой, что она напоминает музей современного искусства», — сказал Михаил Мурашко.

В своём выступлении в рамках пленарной сессии Игорь Артамонов рассказал о проектах цифровой трансформации здравоохранения Липецкой области, которая началась с подготовки кадров. Медики региона проходят обучение основам искусственного интеллекта, бережливым, цифровым технологиям. В больницах региона внедрены 8 сервисов с ИИ, ещё четыре — в пилоте.

«Как пример — Интеллектуальная система управления (ИСУ), которая помогла вдвое сократить ошибки в документации и на треть — время визита пациента в поликлинику», — отметил руководитель области.

Параллельно с цифровизацией в регионе проводятся общественные программы укрепления здоровья. Они есть в 100% округов и районов Липецкой области. В 38 раз выросло число корпоративных программ за два года — с 27 в 2023 году до 228 в 2025 году. Более 5 тысяч человек приняли участие в марафоне похудения «Настрой на стройность». Популярны в регионе и массовые спортивные состязания. Так, Детская Мультиспортивная лига собрала 20 тысяч участников, Семейная — 4 тысячи, Инклюзивно-адаптивная только за два прошедших этапа — 250 человек.

Пленарная сессия «Новая модель охраны здоровья — 2040: переход от реактивной к предиктивной медицине» прошла в рамках первого дня Национального конгресса. Мероприятие состоялось в киноконцертном зале Национального центра «Россия» в Москве.