Игорь Артамонов рассказал об ИИ-трансформации Липецкой области участникам форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ»

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал об ИИ-трансформации региона в рамках регионального дня III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ». Губернатор отметил, что, когда регион только начинал работать с цифровыми инструментами, сразу был поставлен вопрос о системе управления. В результате все 100% госслужащих в регионе прошли базовое обучение по ИИ, а в каждой структуре появились специалисты для ведения проектов по цифровизации и бережливым технологиям.

Сейчас в регионе создан собственный Центр ИИ для разработки проектов. А в реализации уже больше 50 ИИ-разработок, направленных на повышение комфорта и безопасности жителей, а также удовлетворенности работой госучреждений. «Многие проекты получили высокую оценку на федеральном уровне и уже масштабируются в других регионах», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Игорь Артамонов подробно рассказал о таких разработках, как машинное зрение, которое используется для анализа качества дорожного полотна, контроля общественного порядка, раскрытия преступлений и правонарушений. Также инструменты цифровизации упростили работу с документами, корреспонденцией, бухгалтерией, структурировали и оптимизировали работу с обращениями граждан, ускорили анализ ЭКГ-рейтинга и реализации нацпроектов. Важно, что для недопущения потери информации или ее искажения госорганами Липецкой области используется закрытый защищенный контур.

В результате всех нововведений Липецкая область стала одним из лидеров цифровой трансформации и искусственного интеллекта в стране, согласно платформе «Цифробанк» АНО «Цифровая экономика». Губернатор также рассказал об открытии в Липецке филиала «Школы 21», что стало важным шагом в подготовке современных специалистов. «Школа 21» работает постоянно, обучение в ней доступно всем желающим.