Липецкие школьники будут под надёжной защитой. Руководитель региона Игорь Артамонов в ходе выступления с ежегодным отчётом перед жителями сообщил, что администрация приняла решение о выделении средств на обеспечение охраны школ. Инициативу главы области рассмотрят депутаты регионального парламента.

Кроме того, Игорь Артамонов сообщил, что в областном центре и в муниципалитетах продолжатся ремонт и реконструкция учебных заведений. В общей сложности за отчётный 2021-й и текущий год число таких объектов достигнет 100.

Рассказывая о том, как меняется липецкое образование, Игорь Артамонов подчеркнул, что сейчас одним из ключевых является IT-направление. Количество желающих сдавать ЕГЭ по информатике значительно выросло, этому во многом способствует хорошая подготовительная база. «Сегодня в Липецкой области создано несколько десятков образовательных IT-площадок, в том числе в сельской местности. По этому показателю мы одни из лучших в стране. Детям доступны современные технологии и знания, которые, мы надеемся, они в дальнейшем будут применять для развития региона и страны», – сказал Игорь Артамонов.